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    Yeniasır TV Yaşam Kütahya'da öğretmenevi alevlere teslim oldu! 5 kişi dumandan etkilendi

    Kütahya'da öğretmenevi alevlere teslim oldu! 5 kişi dumandan etkilendi

    Giriş Tarihi: 09.06.2022, 15:11

    Kütahya Gediz'de bulunan öğretmenevinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelik olarak tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde bodrum katında başlayan yangını devriye gezen polis ekipleri fark etti.

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    Kütahya'nın Gediz Öğretmenevi'nin zemin katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

    Edinilen bilgiye, Uluoymak Mahallesinde devriye görevinde buluna İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri Öğretmenevi zemin katından duman çıktığını fark etti. Yangının ihbar edilmesiyle olay mahalline çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polislerin çabaları ile Öğretmenevinde kalan vatandaşlar binadan çıkarılırken, muhtemel bir facia önlendi. Bu arada, 5 kişinin dumandan etkilendiği ve hastanede ayakta tedavi edildiği belirtildi.
    Yangında Öğretmenevinin zemin katı ile giriş katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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