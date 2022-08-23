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    Yeniasır TV Yaşam Kütahya'da panik anları! Seyir halindeyken işte böyle yandı

    Kütahya'da panik anları! Seyir halindeyken işte böyle yandı

    Giriş Tarihi: 23.08.2022, 11:13

    Kütahya-Eskişehir karayolunda meydana gelen kazada, kasasında minibüs bulunan seyir halindeki kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede yükselen alevlere, ihbar üzerine yangın yerine gelen 2 itfaiye aracı müdahale ederek söndürmeyi başardı. Olayda yaralanan olmazken, trafiğe kapatılan karayayolu yangının söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

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    Kütahya-Eskişehir karayolunda seyir halinde olan bir kamyon alev alev yandı.

    Kütahya-Eskişehir karayolunun 14. kilometresinde yaşanan araç yangınında, kasasında midibüs bulunan kamyon alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Eskişehir karayolu trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından kamyon bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı.

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