Kütahya'da panik anları! Seyir halindeyken işte böyle yandı

Kütahya-Eskişehir karayolunda meydana gelen kazada, kasasında minibüs bulunan seyir halindeki kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede yükselen alevlere, ihbar üzerine yangın yerine gelen 2 itfaiye aracı müdahale ederek söndürmeyi başardı. Olayda yaralanan olmazken, trafiğe kapatılan karayayolu yangının söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kütahya-Eskişehir karayolunda seyir halinde olan bir kamyon alev alev yandı.
Kütahya-Eskişehir karayolunun 14. kilometresinde yaşanan araç yangınında, kasasında midibüs bulunan kamyon alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Eskişehir karayolu trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından kamyon bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı.