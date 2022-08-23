Kütahya'da panik anları! Seyir halindeyken işte böyle yandı

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Kütahya-Eskişehir karayolunda meydana gelen kazada, kasasında minibüs bulunan seyir halindeki kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede yükselen alevlere, ihbar üzerine yangın yerine gelen 2 itfaiye aracı müdahale ederek söndürmeyi başardı. Olayda yaralanan olmazken, trafiğe kapatılan karayayolu yangının söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.