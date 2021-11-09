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    Kütahya'da sonbahar güzelliği

    Giriş Tarihi: 09.11.2021, 10:48

    Son dakika... Kütahya Enne Barajı ve Tabiat Parkı, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü. Havadan çekilen görüntüler renk cümbüşünü gözler önüne serdi.

    Kütahya merkeze 15 kilometre mesafede bulunan Enne Mahallesi'ndeki park ve baraj, sonbaharın son günlerindeki renk cümbüşü ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bölgede bulunan yeşil, kahverengi ve sarı tonlardaki ağaçların yaprakları, adeta renk cümbüşü yaşatıyor.

    Piknik ve gezi için bölgeye gelen vatandaşlar, şehir stresinden uzak, ormanla iç içe ve etkileyen kartpostallık manzara eşliğinde vakit geçirme imkanı buluyor. Bölge, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının yanı sıra yeni evlenen çiftlerin de fotoğraf çektirmek için uğrak noktaları arasında bulunuyor.



    Vatandaşlar, "Enne Barajı ve Tabiat Parkı, çok farklı bir doğal güzelliğe sahip. Sonbaharla birlikte burada farklı bir ortam oluşmuş. Ağaçlardan yapraklar dökülüyor. Çevredeki ağaçların renkleri güzel bir görüntü oluşturuyor" diye konuştular.

    Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nın İHA tarafından havadan çekilen görüntüsü renk cümbüşünü gözler önüne serdi.

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