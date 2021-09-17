Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kutahyada-tir-ile-ogrenci-servisi-carpisti-4-kisi-yaralandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kütahya'da tır ile servis minibüsü çarpıştı. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

İsmail Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı tır, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.