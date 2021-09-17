Kütahya'da tır ile servis minibüsü çarpıştı. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.
İsmail Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı tır, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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