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Kütahya'da tırtıl istilası

Giriş Tarihi: 18.09.2019, 13:03

Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki tırtıl istilası vatandaşları tedirgin etti. Alınan bilgiye göre, İnegöl-Domaniç karayolu İkisular mevkiindeki ormanlık alanı bir tırtıl türü istila etti. Yaklaşık 20 hektarlık orman alanında ağaç yaprağı kalmadı. Kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülen tırtıllar, kısa sürede ağaçlardaki ve bazı bitki türlerindeki yaprakları yok etti. Ormanlık alanın büyük bir bölümünde yeşil rengini bozkıra bıraktı.

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