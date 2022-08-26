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    Yeniasır TV Yaşam Kütahya'da yaya geçidini kullanmayan kadın hayatının şokunu yaşadı

    Kütahya'da yaya geçidini kullanmayan kadın hayatının şokunu yaşadı

    Giriş Tarihi: 26.08.2022, 18:53

    Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde meydanda yaya yolunu kullanmayan bir kadına otomobilin çarpma anları görülüyor.

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    Kütahya Adnan Menderes Bulvarı üzerinde U dönüşü yapan otomobil, yaya geçidini kullanmayan kişiye çarptı. Kazada ismi belirtilmeyen kadının yaralandığı öğrenildi.

    Kütahya'daki ikinci trafik kazası ise maddi hasarla atlatıldı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Germiyan Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.



    Kütahya'daki her iki trafik kazası da saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı.

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