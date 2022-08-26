Kütahya'da yaya geçidini kullanmayan kadın hayatının şokunu yaşadı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde meydanda yaya yolunu kullanmayan bir kadına otomobilin çarpma anları görülüyor.
Kütahya Adnan Menderes Bulvarı üzerinde U dönüşü yapan otomobil, yaya geçidini kullanmayan kişiye çarptı. Kazada ismi belirtilmeyen kadının yaralandığı öğrenildi.
Kütahya'daki ikinci trafik kazası ise maddi hasarla atlatıldı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Germiyan Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kütahya'daki her iki trafik kazası da saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı.