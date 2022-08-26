Kütahya'da yaya geçidini kullanmayan kadın hayatının şokunu yaşadı

Kütahya Adnan Menderes Bulvarı üzerinde U dönüşü yapan otomobil, yaya geçidini kullanmayan kişiye çarptı. Kazada ismi belirtilmeyen kadının yaralandığı öğrenildi.



Kütahya'daki ikinci trafik kazası ise maddi hasarla atlatıldı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Germiyan Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.





Kütahya'daki her iki trafik kazası da saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı.