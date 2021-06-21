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    Yeniasır TV Yaşam Kütahya'da yoğun yağış sonrası dereler taştı yollar kapandı

    Kütahya'da yoğun yağış sonrası dereler taştı yollar kapandı

    Giriş Tarihi: 21.06.2021, 09:14

    Kütahya’nın Simav ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Simav Dağardı yolunun Hasanören ve Külcü köyü arasındaki yolun kapanmasına neden olduğu bildirildi.

    Edinilen bilgiye göre, yoğun yağış sebebiyle köy yolları, yerleşim yerleri ve tarım arazileri zarar gördü. Yağışın başladığı ilk andan itibaren, Kütahya Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi, AFAD, Karayolları, Jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Bir süre ulaşıma kapanan Simav-Dağardı yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma tekrar açıldı.



    Özel İdare Müdürlüğü, AFAD ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köy yollarındaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

    EMET'TE SEL
    Kütahya'nın Emet ilçesinde yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış bazı mahallelerde sele neden oldu. İlçede bazı mahallelere 5 saattir elektrik verilemiyor.


    Edinilen bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularından dolayı kaldırım taşları yerinden söküldü ve ilçedeki bazı mahallelere 5 saattir elektrik verilemediği bildirildi.

    Emet Belediyesi ekipleri, bozulan yolları düzeltme ve yollarda biriken sel artıklarını temizleme çalışmalarına iş makinalarıyla aralıksız devam ediyor.
    Öte yandan TEDAŞ ekiplerinin, elektrik kesintisi olan mahallelerde sorunun giderilmesi için çalışmalara devam ettiği bildirildi. İlçenin alt kısmında bulunan Emet Çayı kenarındaki tarlaları su bastığı, hasar tespit çalışmalarının gün ağarınca yapılacağı bildirildi.

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