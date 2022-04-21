Kütahya'da yürek ısıtan dostluk! Tilkiyi her gün elleriyle besliyor

Kütahya Uluköy'de 2 yıldır akşam saatlerinde köye gelen tilki kendine ikram edilen yiyecekleri Veli Koca'nın elinden yiyor. Verilen yiyecekleri yiyen tilkinin kameralara yansıyan o anları ise görenleri şaşırtıyor. Veli Koca, ekmek ve verilen yemekleri yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi beslemekten mutlu olduğunu ifade etti.Koca,diye konuştu.