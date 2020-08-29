Kütahya'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kutahyada-zincirleme-kaza-5-arac-birbirine-girdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre, Kütahya’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası taraflar arası kısa süreli tartışma yaşandı. Polis 2 sürücüyü polis merkezine götürdü.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı ilçesine giden F.G. idaresindeki 43 UT 678 plakalı araç, önünde seyreden F.B. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlardan biri ise yol kenarındaki şarampole devrilmekten askıda kalarak kurtuldu. Taraflar arasında kısa süreli tartışmanın da yaşandığı kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 2 sürücü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.