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    Yeniasır TV Yaşam Kütahya'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

    Kütahya'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

    Giriş Tarihi: 29.08.2020, 13:21

    Son dakika haberine göre, Kütahya’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası taraflar arası kısa süreli tartışma yaşandı. Polis 2 sürücüyü polis merkezine götürdü.

    Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı ilçesine giden F.G. idaresindeki 43 UT 678 plakalı araç, önünde seyreden F.B. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlardan biri ise yol kenarındaki şarampole devrilmekten askıda kalarak kurtuldu. Taraflar arasında kısa süreli tartışmanın da yaşandığı kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 2 sürücü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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