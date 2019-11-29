Kuzey Makedonya'da Balkan Savaşları sırasında yıkılan minaresi Vakıflar Genel Müdürlüğünce 32 metre olarak yeniden inşa edilen, duvarları güçlendirilen, kubbesi kurşun örtüyle kaplanan Ohri Ali Paşa Camisi törenle ibadete açıldı. Camimin açılışı sırasında Kuzey Makedonya Ohrili kadın, Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.
Kuzey Makedonya'da Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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