Lazer tedavisi koronavirüste işe yarar mı? Hastalarda uygulanmaya başladı mı? İşte detaylar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/lazer-tedavisi-koronaviruste-ise-yarar-mi-hastalarda-uygulanmaya-basladi-mi-iste-detaylar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına ilişkin tedavi yöntemleri araştırılmaya devam ediyor. Bu yöntemleri araştıran ülkelerden birisi de Türkiye. Türkiye'de 3 üniversite lazerle tedavi yöntemi geliştirmek için çalışma yapıyor. Lazer tedavisi koronavirüste işe yarar mı? Hastalarda uygulanmaya başladı mı? Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç cevapladı. İşte detaylar..