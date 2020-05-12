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    Lazer tedavisi koronavirüste işe yarar mı? Hastalarda uygulanmaya başladı mı? İşte detaylar...

    Giriş Tarihi: 12.05.2020, 14:28

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına ilişkin tedavi yöntemleri araştırılmaya devam ediyor. Bu yöntemleri araştıran ülkelerden birisi de Türkiye. Türkiye'de 3 üniversite lazerle tedavi yöntemi geliştirmek için çalışma yapıyor. Lazer tedavisi koronavirüste işe yarar mı? Hastalarda uygulanmaya başladı mı? Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç cevapladı. İşte detaylar..

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