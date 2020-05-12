Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına ilişkin tedavi yöntemleri araştırılmaya devam ediyor. Bu yöntemleri araştıran ülkelerden birisi de Türkiye. Türkiye'de 3 üniversite lazerle tedavi yöntemi geliştirmek için çalışma yapıyor. Lazer tedavisi koronavirüste işe yarar mı? Hastalarda uygulanmaya başladı mı? Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç cevapladı. İşte detaylar..
Lazer tedavisi koronavirüste işe yarar mı? Hastalarda uygulanmaya başladı mı? İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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