Çay hemen herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Kimisi güne çay olmadan başlayamazken kimisi için ise yemeklerden sonra olmazsa olmaz. ABD'de yapılan bir araştırma ise limonlu çay içenleri yakından ilgilendiriyor. Yapılan araştırmaya göre limonlu çayın bağışıklığı kuvvetlendirdiği ve ömrü uzattığı belirlendi.
Limonlu çay içenler dikkat! Bilim insanlarından dikkat çeken açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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