Lunaparkta dehşet saçmıştı! O görüntüler ortaya çıktı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan lunaparkta geçtiğimiz ay iki kez silahlı saldırı gerçekleştirildi. İlk saldırıyı gerçekleştiren bir şüpheli ile saldırgana yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, hakim karşısına çıkartılan 3'ü de tutuklandı. Kameralar tarafından anbean kayda alınan ikinci saldırıda ise lunaparka müşteri gibi gelen Ş.U. onlarca kişinin arasında silahı çıkartarak bir lunapark çalışanına ateş ediyor. Ş.U. da yakalanarak gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Lunaparkta meydana gelen ikinci saldırı ise 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.U. (28) lunapark çalışanı bir kişiyi bacağından silahla yaralarken, saldırının güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Kameralar tarafından anbean kayda alınan saldırıda, lunaparka müşteri gibi gelen Ş.U. onlarca kişinin arasında bir anda belindeki silahı çıkartarak bir lunapark çalışanına doğrultuyor. Olayı gören vatandaşların panik içerisinde şahıslardan uzaklaştığı görüntülerde, Ş.U. lunapark çalışanına ateş ederek bacağından yaralıyor. Saldırının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla lunapark çalışanı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay sonrası kayıplara karışan saldırgan Ş.U. ise polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda İzmir'in Ödemiş ilçesindeki evine düzenlenen operasyon ile yakalanıp gözaltına alınarak, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.