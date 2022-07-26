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    Yeniasır TV Yaşam Mahalle kavgasında silahlar patladı: Hırslarını alamayıp bekçiye saldırdılar!

    Mahalle kavgasında silahlar patladı: Hırslarını alamayıp bekçiye saldırdılar!

    Giriş Tarihi: 26.07.2022, 09:18

    Aydına'a bağlı Kuşadası ilçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Kısa zaman sonra kavagaya dönüşen tartışmanın sonunda silahlar patladı. Olaya müdahale etmek için orda bulunan bekçi de öfkeli kalabalığın gazabına uğradı.

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    Aydın'ın Kuşadası ilçesi'ne bağlı Davutlar Mahallesi'nde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavganın en ilginç yönü ise öfkesini alamayan tarafların kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırmaları oldu. İlginç kavga kameralara yansıdı.

    Edinilen bilgiye göre Davutlar'da iki grup arasında sebebi henüz açıklanmayan bir kavga meydana geldi. Silah da kullanılan kavgada biri kolundan diğeri bacağından olmak üzere iki kişi silahla yaralandı. Tarafların oldukça kalabalık olduğu kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi de öfkeli taraftarların saldırısına uğradı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülere göre, kavga ve silahlı saldırı ihbarı üzerine bölgeye bekçiler de gitti. Bu sırada taraftarları ayırmak isteyen bekçi, uyarılarını dikkate almayan gruba biber gazı ile müdahale etti. Bunun üzerine taraflar kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdı. Diğer bekçi ve polislerin müdahalesi ile olaylar yatıştırılmaya çalışılırken hastaneye kaldırılan şahısların tedavisinin, gözaltına alınan şahısların ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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