  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Mahalleli deprem sandı! Duvar yıkıldı, evler tahliye edildi

    Mahalleli deprem sandı! Duvar yıkıldı, evler tahliye edildi

    Giriş Tarihi: 14.01.2022, 09:03

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağışların ardından yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarı yıkıldı, dere kenarındaki 2 ev tahliye edildi. Tahliyesi yapılan evin bahçe zemininde yarılma meydana geldi.

    Bodrum’da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar kameraya yansıdı
    Bodrum'da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar kameraya yansıdı
    Üreticiler, sular altında kalan seraları için kürek çekti
    Üreticiler, sular altında kalan seraları için kürek çekti
    Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü
    Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü
    Otomobil yolda alev topuna döndü, sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu
    Otomobil yolda alev topuna döndü, sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu
    Çeşme’de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu
    Çeşme'de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu
    Sahte küpeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
    Sahte küpeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
    Manisa’da polisten kaçan şüpheli böyle yakalandı
    Manisa'da polisten kaçan şüpheli böyle yakalandı
    Acı kaza kamerada! Tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden adama çarptı
    Acı kaza kamerada! Tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden adama çarptı
    1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?
    1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?
    Polis 4 milyon 400 bin adet ele geçirdi
    Polis 4 milyon 400 bin adet ele geçirdi
    Bir anda yükselen suların ortasında kaldılar! Ekipler kurtarmak için zamanla yarıştı
    Bir anda yükselen suların ortasında kaldılar! Ekipler kurtarmak için zamanla yarıştı
    İzmir’e yakışmayan görüntüler! Gaziemir moloz yığını haline geldi
    İzmir'e yakışmayan görüntüler! Gaziemir moloz yığını haline geldi
    İzmir Menderes’te sokak köpeği kabusu!
    İzmir Menderes'te sokak köpeği kabusu!
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde derenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sanarak kendilerini dışarı atarken, dere kenarındaki 2 ev tedbiren tahliye edildi. Bir evin bahçesinde ise zeminde yarılma olduğu görüldü.



    Yokuşbaşı Mahallesi'nden geçen derenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, son yağan yağmurların etkisiyle yıkıldı. Büyük bir gürültüyle dere yatağının içine yıkılan duvar, bölgede paniğe neden oldu. Kimi mahalle sakini deprem olduğunu sanarak kendini dışarı attı. Sesi duyup dışarı çıkan vatandaşlar, duvarın yıkıldığını görünce belediye ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, yıkılan yerin etrafını şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı.

    Dere kenarındaki 2 evde yaşayan 2 aile tahliye edildi. Duvarın yıkılmasıyla birlikte evin bahçesindeki zeminde ise yarılma olduğu görüldü. Evin bahçesindeki toprağın bir kısmının ise çam ağacının kökleriyle durduğu görüldü.



    Tahliye edilen evde yaşayan Nagihan Kaçar, duyduğu büyük gürültünün ardından dışarı çıktığını ifade ederek, "Bir anda bir deprem oluyor zannettim. Dışarı çıktım. Bir indim ki duvar yok aşağıda. Eşimi aradım, sonra zabıtayı aradım. Onlar gerekli birimleri aradılar. İnşallah yarın gerekli müdahale yapılacak herhalde. Tahliye kararı alındı. Birazdan gideceğiz evimizden. Burası benim 25 yıllık evim. Bir de 2 sene önce Büyükşehir Belediyesi bu istinat duvarını çekti. Yağmurlara dayanamadı" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)
    Mahalleli deprem sandı! Duvar yıkıldı, evler tahliye edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan 2 önemli görüşme
    Başkan Erdoğan'dan 2 önemli görüşme
    Bodrum’da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar kameraya yansıdı
    Bodrum'da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar kameraya yansıdı
    TCG Ufuk hizmete girdi! Törende Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
    TCG Ufuk hizmete girdi! Törende Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Üreticiler, sular altında kalan seraları için kürek çekti
    Üreticiler, sular altında kalan seraları için kürek çekti
    Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü
    Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü
    Başkan Erdoğan’dan AB ülkelerinin büyükelçileri ile toplantıda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AB ülkelerinin büyükelçileri ile toplantıda önemli mesajlar