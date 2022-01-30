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    Mahalleyi canından bezdirmişti! Kamerayı hesaba katamadı

    Giriş Tarihi: 30.01.2022, 13:38

    Denizli’de kapısı açık olan bir apartmana giren hırsız, bütün daireleri gezdikten sonra gözüne kestirdiği ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işe gitmek isterken ayakkabılarını bulamayan ve mahallede hırsızlık olayları olduğundan dolayı şüphelenen mağdur, izlediği güvenlik kameralarında gerçeği öğrendi.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Denizli'deki olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde elektrikli motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açık olan bir apartmanı gözüne kestiren hırsız, bir süre bekledikten sonra içeri girdi. Burada ilk olarak bodrum kata inen hırsız, ardından yukarı katları teker teker gezerek bir süre vakit geçirdi. İstediği ayakkabıyı bulamayan hırsız, rahat tavırlar sergileyerek girişte gözüne kestirdiği ayakkabıyı alıp kayıplara karıştı. İşe gitmek için dışarıya çıkan Sadettin Ceylan, ayakkabısını göremeyince etrafı dolaşmaya başladı. Mahallede bu tür hırsızlıklar olduğu için şüphelenerek güvenlik kamerasını izleyen Ceylan, sonrasında bir kişinin apartmana girerek ayakkabısını götürdüğü fark etti. Ayakkabısının çalındığını gören Ceylan'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, izlediği güvenlik kamerasının ardından şüphelinin peşine düştü.



    "KOMŞULARIMIZ MAHALLEMİZDE BULUNAN BİNALARA DA GİRİLDİĞİNİ"
    Güvenlik kamerasını izlediklerinde gerçeği gördüklerini ifade eden Sadettin Ceylan, "Sabah işe gitmek için kapıdan dışarıya çıktığımda ayakkabımı almak için döndüğüm sırada ayakkabımın olmadığını gördüm. Kışlık kar botum yerinde yoktu. Mahallemizde buna benzer olaylar olduğu için şüphelendik ve güvenlik kamerasını inceledik. Şahsın rahat rahat gelip kendi binası gibi gezdikten sonra giderken ayakkabıyı aldığını fark ettik. Polise gerekli yerlere haber verdik ve bekliyoruz. Komşularımız mahallemizde bulunan binalara da girildiğini söyledi. Tam kar yağdığı süre Denizli gibi bir yerde ayakkabı yüzünden mağdur olduk. 500 TL'ye yakın bir ayakkabıydı ve her eşyası çalınan gibi yakalanmasını istiyoruz" dedi.



    HIRSIZLIK ANI KAMERADA
    Şüphelinin rahat tavırlar sergileyerek gerçekleştirdiği hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elektrikli motosikleti ile apartmana gelip, daireleri gezdikten sonra ise ayakkabıyı götürmesi ve olay yerinden gitmesi yer aldı.

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