Mahmut vatandaşlık müjdesini A Haber canlı yayınında aldı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/mahmut-vatandaslik-mujdesini-a-haber-canli-yayininda-aldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise Suriyeli Mahmut El Osman'a ve ailesine vatandaşlık hediye etti. Haberi A Haber canlı yayınında alan Mahmut, "Bu vatana ait olmak çok güzel bir duygu Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.