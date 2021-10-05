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    Yeniasır TV Yaşam Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada

    Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada

    Giriş Tarihi: 05.10.2021, 18:42

    Koronavirüse karşı aşılama çalışmalarında her geçen gün aşı oranını artıran Manisa, en yüksek nüfusa sahip iller arasında en çok aşı uygulanan ikinci il konumuna yükseldi. Aşılama oranında da ilk 20 il arasında olan Manisa'da ikinci doz aşı olanların oranı yüzde 75'in, birinci doz aşı olanların oranı ise yüzde 90'ın üzerine çıktı.

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