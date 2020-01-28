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Manisa Kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokaklara döküldü! İşte bölgeden görüntüler

Giriş Tarihi: 28.01.2020, 14:55

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.26'da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa'da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.
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Manisa Kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokaklara döküldü! İşte bölgeden görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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