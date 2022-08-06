Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/manisa-yasa-boguldu-sehit-atesi-yurekleri-dagladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa'dan acı haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetli tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Reşat Ergin'in haberi ailesine ulaştı. 2013 yılında yaptığı "Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım" paylaşımın gerçek olmasıyla, baba ocağı Akhisar'a Türk bayrağı asılırken acılı annenin feryatları tüm ilçede yankılandı.