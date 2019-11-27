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Manisa'da 3 araç kundaklandı

Giriş Tarihi: 27.11.2019, 12:44

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki 3 araç kundaklandı. Subaşı Mahallesi Kervan Yolu Caddesi'nde park halindeki iki otomobil ve bir kamyonetin yandığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 3 araçta hasar oluştu. Araçları benzin dökerek ateşe verdiği tespit edilen ve elinden yaralanan Ö.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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