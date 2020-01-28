Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Manisa'dan ilk görüntüler!

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Manisa'daki depremin hemen ardaından yaptığı açıklamada, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını ifade etti..