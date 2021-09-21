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    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da 5 kişi dehşeti yaşadı! Kamera o anları kaydetti

    Manisa'da 5 kişi dehşeti yaşadı! Kamera o anları kaydetti

    Giriş Tarihi: 21.09.2021, 17:31

    Son dakika... Manisa’nın Turgutlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Edinilen bilgilere göre; Harun Yıldırım yönetimindeki 35 AND 443 plakalı minibüs, İzmir-Ankara karayolu Akçapınar Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık, İtfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında minibüs içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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