  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da akılalmaz olay! Kardeşinin aracını böyle yaktı...

    Manisa'da akılalmaz olay! Kardeşinin aracını böyle yaktı...

    Giriş Tarihi: 16.08.2022, 19:41

    Manisa'nın Kula ilçesinde, S.B.'ye (33) ait hafif ticari araç aralarında husumet olan erkek kardeşi E.C. tarafından ateşe verildi. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

    İzmir’de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı
    İzmir'de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı
    Sinem Çiçek’in şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı
    Sinem Çiçek’in şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı
    Hurdaya dönen minibüs mezarları oldu: Feci şekilde can verdiler!
    Hurdaya dönen minibüs mezarları oldu: Feci şekilde can verdiler!
    Kanalizasyondan bakın ne çıktı
    Kanalizasyondan bakın ne çıktı
    Fethiye’de panik anları! Havada çarpıştılar
    Fethiye'de panik anları! Havada çarpıştılar
    Sabah akşam yiyor! Boz ayı eriğe doyamadı
    Sabah akşam yiyor! Boz ayı eriğe doyamadı
    2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
    2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
    Bodrum’da yangın söndürme helikopterine lazer tuttular! O anlar kamerada
    Bodrum'da yangın söndürme helikopterine lazer tuttular! O anlar kamerada
    İzmir’de büyük deprem olacak mı? Uzman isimden korkutan uyarı
    İzmir'de büyük deprem olacak mı? Uzman isimden korkutan uyarı
    İzmir’de korkutan deprem | Video
    İzmir'de korkutan deprem | Video
    Aydın Didim’de olaylı gece! Valilikten açıklama geldi
    Aydın Didim'de olaylı gece! Valilikten açıklama geldi
    Jandarma Gelen Komutanlığı’na atama kararı!
    Jandarma Gelen Komutanlığı'na atama kararı!
    Balıkesir’de kazı çalışmalarına devam! 549 mezar bulundu
    Balıkesir'de kazı çalışmalarına devam! 549 mezar bulundu
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan kardeşinin park halindeki aracını benzin dökerek yaktı. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    Olay, gece 02.30 sıralarında Akgün Mahallesi 35 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde sokak üzerindeki ikametinin önüne 42 Y 2055 plakalı aracını park eden S.B.(33), gece saatlerinde sokaktan gelen sesi kontrol etmek için dışarı çıktığında park halindeki aracının yandığını gördü. Bir yandan yangına ilk müdahaleyi yapan S.B. ve mahalleli vatandaşlar, diğer yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü.

    Öte yandan aracında yanma olmasından dolayı şikayetçi olduğunu belirten araç sahibi, aralarında husumet olduğunu belirttiği kardeşi E.C. ve eşi Z.C.'den şikayetçi oldu.

    OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
    Ayrıca meydana gelen olay, araç sahibinin ikamet ettiği evde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ceket ve kapüşonlu bir şüphelinin elindeki bir şişe ile yürüyerek araç başına geldiği, elindeki şişeyi aracın sol ön tarafına koyarak ateşe verdiği ve daha sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

    Kamera görüntülerini inceleyen emniyet güçleri, görüntüler ve araç sahibinin ifadesi doğrultusunda hemen harekete geçerek, E.C. ve eşi Z.C. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen T.Ö.(38) isimli şüpheli Kula ilçe sınırları içerisinde yakalanarak el sıvaplarının ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yakalanan diğer şüpheliler E.C. ve eşi Z.C. el svaplarının ve ifadelerinin alınmasının ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah’a resmi karşılama töreni! 30 yıl sonra bir ilk...
    Başkan Erdoğan'dan Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah'a resmi karşılama töreni! 30 yıl sonra bir ilk...
    İzmir’de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı
    İzmir'de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı
    İzmir’de isyan ettiren sorun! Yollar köstebek yuvasına döndü
    İzmir'de isyan ettiren sorun! Yollar köstebek yuvasına döndü
    MİT’ten PKK’ya nokta operasyon
    MİT'ten PKK'ya nokta operasyon
    Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Asistan hekimler 8 nöbeti geçmeyecek
    Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Asistan hekimler 8 nöbeti geçmeyecek
    Büyük dönüşümü vatandaşlar anlattı
    Büyük dönüşümü vatandaşlar anlattı