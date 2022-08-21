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    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da anne ve oğlunun acı sonu! Görüntüleri ortaya çıktı

    Manisa'da anne ve oğlunun acı sonu! Görüntüleri ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 21.08.2022, 17:27

    Manisa'nın Kula ilçesinde anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

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    Manisa'daki acı kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Körez Mahallesi kavşağında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Muhammet Ali T. (22) idaresindeki 64 FS 823 plakalı otomobil ile kavşaktan Körez Mahallesi'ne girmek isteyen Fikriye Özkara (36) idaresindeki elektrikli bisikletin çarpışmasıyla elektrikli bisiklet üzerinden savrulan sürücü Fikriye Özkara (36) ve oğlu Halil Can Özkara (14), olay yerinde yaşamını yitirdi.

    KAZA ANI GÜVELİK KAMERALARINA YANSIDI
    Öte yandan elim kaza anına ait görüntüler çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Fikriye Özkara (36) idaresindeki elektrikli bisikletin yolun gidiş yönüne göre sağ şeridinde ilerlerken kavşağa geldiğinde sol şeride geçtiği ve o esnada arkadan gelen Muhammet Ali T. (22) idaresindeki 64 FS 823 plakalı otomobilin anne ile oğluna çarptığı görülüyor. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet üzerinde bulunan anne ve oğlun savrulması ile elektrikli bisikletten kopan parçaların havada uçuşması, kazanın boyutunu da gözler önüne serdi.



    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
    Ayrıca, kazaya karışan otomobil sürücüsü de kazanın hemen ardından jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan otomobil sürücüsü, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.



    EŞİ DE 10 YIL ÖNCE TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞ
    Elim kazada yaşamını yitiren anne Fikriye Özkara'nın eşi Özcan Özkara'nın da 2012 yılında Kula ilçesi Sandal Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Babası ve eşiyle aynı sonu yaşayan anne oğlun acı haberi, ikamet ettikleri Kula ilçesinde de büyük bir üzüntüye sebep oldu.



    CENAZELER İKİNDİ NAMAZINDAN SONRA DEFNEDİLECEK
    Öte yandan kazada yaşamını yitiren anne oğlun cansız bedenleri Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kula'ya getirilen anne ve oğlunun cenazeleri, ikindi namazıma müteakip Gidişler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından akrabalarının ve yakınlarının ikamet ettiği Gölbaşı Mahalle mezarlığına defnedilecek. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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