Manisa'da büyük deprem! 'Binadan zor çıktık'

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Manisa Kırkağaç merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Bir vatandaş kameralara korku dolu o anları anlattı. Depremin daha yüksek hissedildiğini söyleyen vatandaş, "5.1 diyorlar ama aslında daha da yüksek sanki. Binadan zor çıktık, dükkandan dışarı kendimizi zor attık" açıklamalarında bulundu. İşte o anlar...

Manisa Kırkağaç merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Bir vatandaş kameralara korku dolu o anları anlattı. Depremin daha yüksek hissedildiğini söyleyen vatandaş, "5.1 diyorlar ama aslında daha da yüksek sanki. Binadan zor çıktık, dükkandan dışarı kendimizi zor attık" açıklamalarında bulundu. İşte o anlar...

AA