Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu devrildi ardından da alev alıp, yandı. Kazada 3'ü ağır 7 tarım işçisi yaralandı.Kaza, saat 08.00 sıralarında, Salihli -Alaşehir Karayolu'nun Piyadeler mevkisinde meydana geldi. Bağ budamaya giden ancak yağmur nedeniyle işi bırakmak zorunda kalan tarım işçilerini evlerine bırakmak üzere yola çıkan Şakir Akkuş yönetimindeki 45 J 7175 plakalı servis minibüsü, sol ön lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yağmurun kayganlaştırdığı yolda savrulup, devrilerek sürüklenen servis minibüsü alev aldı. 3'ü ağır 7 tarım işçisi yaralandı. Minibüsün şoförü ile diğer 13 işçi ise kazayı yara almadan atlattı.
Manisa'da can pazarı! Lastiği patlayan işçi servisi devrilip alevlere teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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