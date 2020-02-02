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Manisa'da deprem fırtınası! Artçılar sabaha kadar sürdü

Giriş Tarihi: 02.02.2020, 09:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6, Kırkağaç ilçesinde ise 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KIRKAĞAÇ'TA 4,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manisa'da 4,6 ve 4,0 büyüklüğünde deprem! İzmir de sallandı

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