  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da dolu sürprizi! 10 dakikada beyaza büründü

    Manisa'da dolu sürprizi! 10 dakikada beyaza büründü

    Giriş Tarihi: 12.05.2022, 15:40

    Manisa Alaşehir'de sağanak yağış görüldü, ardından meydana gelen dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü. Yağışın bölgedeki ekinler ve meyve ağaçlarında herhangi bir hasara neden olmadığı belirtildi.

    İzmir Belediye Meclisi’nde ilginç protesto: İşte Tunç Soyer’in yüzmeyi hayal ettiği su
    İzmir Belediye Meclisi'nde ilginç protesto: İşte Tunç Soyer'in yüzmeyi hayal ettiği su 12.5.2022 14:46:52
    Ölümden saniye farkıyla kurtuluş! Denizli’deki dehşet anları kamerada
    Ölümden saniye farkıyla kurtuluş! Denizli'deki dehşet anları kamerada
    Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı
    Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı
    İzmir’de evinde düşerek ölen kişinin bakıcısı tutuklandı
    İzmir'de evinde düşerek ölen kişinin bakıcısı tutuklandı
    İzmir’de doğal gaz kablosu hırsızı suçüstü yakalandı
    İzmir'de doğal gaz kablosu hırsızı suçüstü yakalandı
    Denizli’de korkunç olay! Tartıştığı sevgilisinin üzerine asit döktü
    Denizli'de korkunç olay! Tartıştığı sevgilisinin üzerine asit döktü
    İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın! 52 milyon liralık malzeme ele geçirildi
    İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın! 52 milyon liralık malzeme ele geçirildi
    Marmaris’te ’hayalet’ sürprizi! Görenlerin ağzı açık kaldı
    Marmaris'te 'hayalet' sürprizi! Görenlerin ağzı açık kaldı
    Afyon’daki yangının başlama anı kamerada! 20 iş yeri zarar görmüştü
    Afyon'daki yangının başlama anı kamerada! 20 iş yeri zarar görmüştü
    Manisa’da vicdansız sürücü köpeği metrelerce sürükledi
    Manisa'da vicdansız sürücü köpeği metrelerce sürükledi
    Hırsızlardan akılalmaz yöntem! Bina bina dolaşıp böyle çaldılar...
    Hırsızlardan akılalmaz yöntem! Bina bina dolaşıp böyle çaldılar...
    Kütahya’daki korkunç kazada otomobil ikiye bölündü! O anlar kamerada
    Kütahya'daki korkunç kazada otomobil ikiye bölündü! O anlar kamerada
    Afyonkarahisar’da 15 iş yeri kül oldu! Birinde başladı hepsine yayıldı
    Afyonkarahisar'da 15 iş yeri kül oldu! Birinde başladı hepsine yayıldı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak yağışın ardından 10 dakika etkili olan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı herhangi bir tarım arazisine zarar vermezken, dolunun etkili olduğu arazilerdeki meyve ağaçlarının henüz çiçek açmadıkları öğrenildi.

    Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Dağhacıyusuf Mahallesi'nin Yayla mevkiinde dün akşam üzeri saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yüksek kesimlerde olduğu için tarım arazileri zarar görmedi.



    Dahhacuyusuf Mahallesi Muhtarı İbrahim Yöntem, "Önce şiddetli bir sağanak yağış başladı ardından Yayla mevkiinde dolu yağışı başladı. Çok yerleri kaplayan dolu Allah'tan tarım alanlarına zarar vermedi. Yayla bölgesinde elma, kiraz, ceviz, kestane gibi meyve ağaçları bulunuyor. Onlar da henüz yüksek kesimde oldukları için çiçek açmamışlardı. O yüzden meyve ağaçlarımızda da çok şükür bir zarar meydana gelmedi" dedi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir Belediye Meclisi’nde ilginç protesto: İşte Tunç Soyer’in yüzmeyi hayal ettiği su
    İzmir Belediye Meclisi'nde ilginç protesto: İşte Tunç Soyer'in yüzmeyi hayal ettiği su
    Ölümden saniye farkıyla kurtuluş! Denizli’deki dehşet anları kamerada
    Ölümden saniye farkıyla kurtuluş! Denizli'deki dehşet anları kamerada
    Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı
    Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı
    İzmir’de evinde düşerek ölen kişinin bakıcısı tutuklandı
    İzmir'de evinde düşerek ölen kişinin bakıcısı tutuklandı
    İzmir’de doğal gaz kablosu hırsızı suçüstü yakalandı
    İzmir'de doğal gaz kablosu hırsızı suçüstü yakalandı
    Denizli’de korkunç olay! Tartıştığı sevgilisinin üzerine asit döktü
    Denizli'de korkunç olay! Tartıştığı sevgilisinin üzerine asit döktü