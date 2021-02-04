Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, geçen yıl 18 Ekim'deki sağanak yağışın neden olduğu selin ardından fay hattı üzerinde büyük yarık ve çukurlar oluştu. Fay hattı üzerine GPS takip sistemi kuran uzmanlar, fayın yılda 10 santimetre hareket ettiğini tespit ederken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Hareket sürekli var, yıkıcı deprem yok" açıklamasında bulundu.
Manisa'da fay hattındaki hareket GPS'le izlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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