Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu trafiğe iki saat kapandı, yolda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tankerin kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. İşte olay yerinden görüntüler...
Manisa'da feci kaza! Tehlikeli madde tankerinin sürücüsü sıkıştığı yerden böyle kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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