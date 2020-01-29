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Manisa'da feci kaza! Tehlikeli madde tankerinin sürücüsü sıkıştığı yerden böyle kurtarıldı

Giriş Tarihi: 29.01.2020, 09:26

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu trafiğe iki saat kapandı, yolda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tankerin kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. İşte olay yerinden görüntüler...

Manisa'da feci kaza! Tehlikeli madde tankerinin sürücüsü sıkıştığı yerden böyle kurtarıldı

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