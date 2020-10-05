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    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da katliam gibi kaza! Otomobil aralarına daldı, çoğu hayatını kaybetti

    Manisa'da katliam gibi kaza! Otomobil aralarına daldı, çoğu hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 05.10.2020, 08:54

    Son dakika... Manisa'nın Kula ilçesinde, koyun sürüsüne dalan otomobile arkasından gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 7 kişi yaralandı, 15 koyun telef oldu.

    Alınan bilgiye göre, Ümit Kaplan (44) yönetimindeki 64 KZ 727 plakalı otomobil, İzmir-Uşak Karayolu Dereköy Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Hancı'ya ait koyun sürüsüne daldı.

    Koyunlara çarpan Kaplan'ın otomobiline ise arkasından gelen Hayrettin Yeşilkurt (46) yönetimindeki 64 ABC 035 plakalı otomobil çarptı.

    Kazada Ümit Kaplan, Zehra Kaplan (12), Seyda Kaplan (44), Kardelen Kaplan (20) ile diğer aracın sürücüsü Hayrettin Yeşilkurt, Didem Deniz (35) ve Şükrü Deniz (25) yaralandı.

    15 koyunun da telef olduğu kazada, hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne ardından da Uşak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle polis ekiplerince sağlanan trafik akışı, araçların ve telef olan hayvanların kaldırılmasıyla normale döndü.

    DHA

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