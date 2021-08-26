Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerindeki ağaçlık alanda dün saat 13.30 sıralarında yangın başladı. 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, koyunların yangından kaçış anı böyle görüntülendi.
Manisa'da koyun sürüsü yangından böyle kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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