  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da koyun sürüsü yangından böyle kaçtı

    Manisa'da koyun sürüsü yangından böyle kaçtı

    Giriş Tarihi: 26.08.2021, 10:12

    Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerindeki ağaçlık alanda dün saat 13.30 sıralarında yangın başladı. 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, koyunların yangından kaçış anı böyle görüntülendi.

    Manisa'da jandarma ve emniyetten ortak trafik denetimi

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisa'da koyun sürüsü yangından böyle kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Ev arkadaşını öldürüp kendi başına sıktı
    Ev arkadaşını öldürüp kendi başına sıktı
    Başkan Erdoğan, Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti
    Başkan Erdoğan, Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti
    Yerli turist Bodrum’u kalkındırıyor
    Yerli turist Bodrum’u kalkındırıyor
    Başkan Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
    Başkan Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
    Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
    Manisa'da orman yangını
    Manisa'da orman yangını
    Ev arkadaşını öldürüp kendi başına sıktı
    Ev arkadaşını öldürüp kendi başına sıktı
    Yerli turist Bodrum’u kalkındırıyor
    Yerli turist Bodrum’u kalkındırıyor
    Manisa'da orman yangını
    Manisa'da orman yangını
    Alpay Kalyon'u öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı
    Alaçatı cinayetinde yeni gelişme! Alpay Kalyon'u öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı
    Türk Yıldızları, zafer için gökyüzünde ay yıldız çizdi
    Türk Yıldızları, zafer için gökyüzünde ay yıldız çizdi
    Aydın'da Yunan ekiplerden Türk balıkçı teknesine taşlı taciz
    Aydın'da Yunan ekiplerden Türk balıkçı teknesine taşlı taciz