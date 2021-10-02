  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da ölümün teğet geçtiği o anlar kameraya yansıdı

    Manisa'da ölümün teğet geçtiği o anlar kameraya yansıdı

    Giriş Tarihi: 02.10.2021, 15:39

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sepetli motosikletinin kontrolünü kaybederek çöp konteynerine çarpan sürücü, savrulduğu yolda tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz G., sepetli motosikletiyle arkadaşının iş yerine gitmek için evinden çıktı. İzmir-Ankara Karayolu yan tarafında bulunan sokakta motosikletiyle ilerleyen Yılmaz G. bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle İzmir-Ankara Karayolu'na çıkan motosiklet, seyir halindeki tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tırın dorse kısmındaki lastiklere çarpan sepetli motosikletin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisa'da ölümün teğet geçtiği o anlar kameraya yansıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Oğuzhan Asiltürk’e son veda! Başkan Erdoğan bu sözlerle uğurladı
    Oğuzhan Asiltürk'e son veda! Başkan Erdoğan bu sözlerle uğurladı
    Muğla’da kadınlar birbirine girdi!
    Muğla'da kadınlar birbirine girdi!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’de bir araya geldi
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de bir araya geldi
    Başkan Erdoğan’dan TBMM’de yeni anayasa mesajı: En güzel 2023 hediyesi olacaktır
    Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa mesajı: En güzel 2023 hediyesi olacaktır
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar
    Karamık Gölü’nde 6 gün arayla ikinci sazlık alan yangını! Alevler metrelerce yükseldi
    Karamık Gölü’nde 6 gün arayla ikinci sazlık alan yangını! Alevler metrelerce yükseldi
    Muğla’da kadınlar birbirine girdi!
    Muğla'da kadınlar birbirine girdi!
    Karamık Gölü’nde 6 gün arayla ikinci sazlık alan yangını! Alevler metrelerce yükseldi
    Karamık Gölü’nde 6 gün arayla ikinci sazlık alan yangını! Alevler metrelerce yükseldi
    İzmir’deki orman yangını kontrol altında
    İzmir’deki orman yangını kontrol altında
    Kuruluş Osman’ın ezberleri bozan yeni tanıtımı
    Kuruluş Osman'ın ezberleri bozan yeni tanıtımı
    Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açılıyor
    Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açılıyor
    Çanakkale’deki pembe göl renk değiştirmeye başladı
    Çanakkale'deki pembe göl renk değiştirmeye başladı