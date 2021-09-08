Manisa'da orman yangını

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Manisa'nın Demirci ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Demirci ilçesinin kırsal Yukarıkılavuzlar Mahallesi yakınlarında, saat 13.00 sıralarında orman yangını başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 15 arazöz, 8 su tankeri ve 4 dozer ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.