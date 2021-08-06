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    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı

    Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı

    Giriş Tarihi: 06.08.2021, 08:31

    Manisa’nın Soma ilçesinde içerisinde 3’ü otobüs personeli 50 yolcunun bulunduğu otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

    Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

    İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

    6 yolcu kaza yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

    Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

    Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.

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