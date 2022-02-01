Manisa'da plastik kasa fabrikasında yangın

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasında çıkan yangında 50 bin adet plastik kasa küle döndü. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile makine bölümüne sıçramadan söndürüldü. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken can kaybı veya yaralanma olmaması tek teselli oldu.