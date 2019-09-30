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Manisa'da sahte bilezikle dolandırıcılık kamerada

Giriş Tarihi: 30.09.2019, 11:04

Manisa'da, bir kadının altın diye verdiği bileziği 6 bin 100 liraya bozan kuyumcu Metin Güren, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Dolandırılan Güren ile Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erkan Özşen, diğer kuyumcuları bu tür olaylara karşı uyardı.

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