  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

    Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

    Giriş Tarihi: 24.08.2020, 14:10

    Manisa'da mekanlara açılan ateşte 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve salık ekibi sevk edilirken, hayatını kaybeden Bahadır Akbay'ın kaldırımda çocuğunu beklediği ve o sırada vurulduğu öğrenildi.

    Manisa'nın Soma ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Mustafa Topçu Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ve ya kişilerce sokakta bulunan mekanlara ateş açıldı.

    Saldırı sonucu A.O. G.D. ve Bahadır Akbay yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Akbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Akbay'ın kaldırımda çocuğunu beklediği ve o sırada vurulduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    AA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Seferihisar'da orman yangını
    Seferihisar'da orman yangını
    Muğla'da Türk usulü tekne kurtarma
    Muğla'da Türk usulü tekne kurtarma
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde önemli mesajlar
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde önemli mesajlar
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun ve Rize'deki sel felaketi hakkında açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun ve Rize'deki sel felaketi hakkında açıklama
    Muğla Datça'da orman yangını! Yerleşim yerinin hemen üst kısmında...
    Muğla Datça'da orman yangını! Yerleşim yerinin hemen üst kısmında...
    Foça'daki tekne faciasında yeni gelişme: Tekne bulundu
    Foça'daki tekne faciasında yeni gelişme: Tekne bulundu
    Muğla Datça'da orman yangını! Yerleşim yerinin hemen üst kısmında...
    Muğla Datça'da orman yangını! Yerleşim yerinin hemen üst kısmında...
    Foça'daki tekne faciasında yeni gelişme: Tekne bulundu
    Foça'daki tekne faciasında yeni gelişme: Tekne bulundu
    Meteoroloji'den korkutan uyarı! Yine kuvvetli yağacak! İzmir'de hava nasıl olacak?
    Meteoroloji'den korkutan uyarı! Yine kuvvetli yağacak! İzmir'de hava nasıl olacak?
    Aracıyla birlikte sulama kanalına düştü, yardımına kepçe ile muhtar yetişti
    Aracıyla birlikte sulama kanalına düştü, yardımına kepçe ile muhtar yetişti
    15 yaşındaki Fatma'dan 5 gündür haber yok! Kaçırıldı iddiası
    15 yaşındaki Fatma'dan 5 gündür haber yok! Kaçırıldı iddiası
    Bodrum'da ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı
    Bodrum'da ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı