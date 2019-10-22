Manisa’da taciz iddiasına meydan dayağı kamerada! İşte o anlar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/manisada-taciz-iddiasina-meydan-dayagi-kamerada-iste-o-anlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa’da oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi. İşte o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...