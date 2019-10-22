Manisa’da oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi. İşte o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı… Manisa'da taciz iddiasına meydan dayağı
Manisa’da taciz iddiasına meydan dayağı kamerada! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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