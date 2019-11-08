Manisa'da tehlikeli yolculuk! 5 yaşındaki çocuk sürücü koltuğunda

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/manisada-tehlikeli-yolculuk-5-yasindaki-cocuk-surucu-koltugunda" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Henüz 5 yaşındaki oğlu ile yolculuk eden baba aracının yakıtı bitince tehlikeli bir yola başvurdu. Aracın direksiyonuna 5 yaşındaki oğlunu oturtan baba, aracını akaryakıt istasyonuna doğru itti. Bu tehlikeli yolculuk ise kameralara anbean yansıdı.