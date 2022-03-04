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    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da tepki çeken görüntü! Köpeği metrelerce sürükledi

    Manisa'da tepki çeken görüntü! Köpeği metrelerce sürükledi

    Giriş Tarihi: 04.03.2022, 13:55

    Manisa'nın Ahmetli ilçesinde vicdanları sızlatan anlar yaşandı. İddiya göre mahallede bulunan çocuklara saldıran köpek belediye ekipleri tarafından yakalanmak istenirken ortaya yürek sızlatan görüntüler çıktı. Özel bir aparat yardımıyla yakalanan sokak köpeği metrelerce sürüklendi. Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan "Sokak köpeğini sürükleyen barınak görevlisi arkadaş M.G. (42) pasif göreve alındı. Söz konusu köpek ise barınakta tutuluyor, sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

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