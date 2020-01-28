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Manisa'da yaşanan depremi gözyaşlarıyla anlattı

Giriş Tarihi: 28.01.2020, 19:23

Merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, geçtiğimiz 22 Ocak Çarşamba günü meydana gelen Akhisar merkezli depremde büyük hasar gören bir metruk binanın duvarı çöktü. Metruk binanın hemen yanındaki evin bahçesinde bulunan traktör römorkunu branda ile örterek konaklayan aile, korkudan evlerine giremezken son yaşanan depremi gözyaşlarıyla anlattı.

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