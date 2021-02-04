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    Yeniasır TV Yaşam Manisa'daki 4 gencin 'ölüm' videosunun perde arkası ortaya çıktı

    Manisa'daki 4 gencin 'ölüm' videosunun perde arkası ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 04.02.2021, 11:35

    Manisa'da 4 gencin cansız bedenlerinin bulunmasının yankıları sürüyor. Ölmeden önce çekilen videonun perde arkası da ortaya çıktı. Ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de bir video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı. İşte detaylar...

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