Manisa'daki halı eskitme yöntemi görenleri şaşırttı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/manisadaki-hali-eskitme-yontemi-gorenleri-sasirtti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa’nın Demirci ilçesinde dokunan dünyaca ünlü Türk halıları, yollara serilip üzerinden araçların ve insanların geçmesiyle birlikte eskitilerek antika görünümüne kavuşturuluyor. Oldukça ilginç bulunan bu yöntemle antika görünümü verilen halılar özellikle Amerika’ya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.