Manisa’nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi, Alaşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren karı-koca yan yana defnedilirken, hayatını kaybedenlerin yakınları cenaze namazlarında gözyaşlarına boğuldu.
Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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