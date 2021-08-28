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    Yeniasır TV Yaşam Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

    Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

    Giriş Tarihi: 28.08.2021, 17:46

    Manisa’nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi, Alaşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren karı-koca yan yana defnedilirken, hayatını kaybedenlerin yakınları cenaze namazlarında gözyaşlarına boğuldu.

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