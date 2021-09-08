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    Manisalılar 99'ncu kurtuluş yıldönümünü böyle kutladı

    Giriş Tarihi: 08.09.2021, 23:20

    Manisa Ticaret Borsası, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri ve üzümde hasat sezonu dolayısıyla vatandaşlara üzüm ve üzüm şırası ikram etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Şehzadeler Belediyesi Mehteran Takımı da konser verdi.

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