Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Eşen Mahallesi artan Covid-19 vaka salgını nedeniyle karantina altına alındı. İlk olarak 3 hanede alınan karantina uygulaması, vaka ve temaslıların artması üzerine genişletildi. Jandarma tarafından Eşen Mahalle girişinde gerekli takip ve denetimleri gerçekleştirirken, mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı.
Manyas’ta bir mahalle karantina altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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