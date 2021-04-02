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    Yeniasır TV Yaşam Manyas’ta bir mahalle karantina altına alındı

    Manyas’ta bir mahalle karantina altına alındı

    Giriş Tarihi: 02.04.2021, 00:51

    Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Eşen Mahallesi artan Covid-19 vaka salgını nedeniyle karantina altına alındı. İlk olarak 3 hanede alınan karantina uygulaması, vaka ve temaslıların artması üzerine genişletildi. Jandarma tarafından Eşen Mahalle girişinde gerekli takip ve denetimleri gerçekleştirirken, mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı.

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