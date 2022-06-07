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    Yeniasır TV Yaşam Market çalışanına saldırdı! İzmir'deki olay kamerada

    Market çalışanına saldırdı! İzmir'deki olay kamerada

    Giriş Tarihi: 07.06.2022, 11:52

    İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir zincir markette kimliği belirsiz kadın, kendi çocuğunun gözü önünde mağaza çalışanı A.C. (22) darbetti. O anlar mağazanın güvenlik kameralarına yansırken, Canpolat bu kişiden şikayetçi oldu. Canpolat, "Bana saldıran kadından korktuğum için işimden de istifa ettim. Hem darp edildim hem de işimden oldum. Tek isteğim bulunması" dedi.

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    İzmir Karabağlar'daki olay cumartesi günü Yeşilyurt semti Refet Bele Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ile mağaza çalışanı A.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişi, kendi çocuğunun gözü önünde Canpolat'a saldırdı. Mağazadaki diğer müşteriler araya girip tarafları ayırdı. Canpolat, olaydan sonra darp raporu alıp şikayetçi oldu. Olay ise mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    'ÖNCE HAKARET ARDINDAN DARP VE TEHDİT'
    Hem darbedildiğini hem de hakaret ve tehdide maruz kaldığını söyleyen A.C., "Bana saldıran kadının çocuğu hemen her gün mağazaya gelip bir şeyler alıyordu. Ailesinden kimseyi o güne kadar tanımıyorduk. Olay günü de çocuk gelip bir şeyler aldı. Bir süre sonra geri gelip iade etmek istediğini söyledi. İade işlemlerinde bilgi almamız gerekiyor. Çocuktan bu bilgileri alamayacağımız için de iade yapamayacağımı söyledim. Ardından da gülerek, 'Bıktım senden' dedim. O da annesine bunu anlatmış ama nasıl anlattığını bilmiyorum. Olaydan 3- 4 gün sonra kadın mağazaya geldi. Önce hakaret etmeye başladı. Ben de düzgün konuşması söyledim. Hem müşteriler vardı hem de oğlu yanındaydı. Onu söyleyince de bana saldırdı. Müşteriler araya girerek beni kurtardı. İnsanlar bizi ayırdıktan sonra da beni tehdit etmeye devam etti" dedi.



    'İŞİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM'
    Olayın ardından işinden istifa ettiğini söyleyen A.C., "Darptan sonra şoka girdim. Elim ayağım titredi. Mağazanın deposunda biraz sakinleştikten sonra eve geldim. Babam eve gelince de darp raporu alıp, şikayetçi olduk. Bana saldıran kadından korktuğum için işimden de istifa ettim. KYK borcumu ödemek için orada çalışıyordum. Bu olay nedeniyle psikolojik destek de alacağım. Hem darbedildim hem de işimden oldum. Tek isteğim bu kadının bulunması. Hukuki olarak mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

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