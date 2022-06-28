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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris kundakçısının yeni görüntüleri! Ormanı yakmadan hemen önce...

    Marmaris kundakçısının yeni görüntüleri! Ormanı yakmadan hemen önce...

    Giriş Tarihi: 28.06.2022, 12:48

    Marmaris'in Börtübet mevkisinde kundaklama sonucu yangın çıkmış 4 bin 500 hektar alan küle dönmüştü. Teyakkuza geçen ekipler günlerce süren mücadele sonucu yangını kontrol altına almıştı. Yangına sebep olan ve mahkemece tutuklanan Sacit Ayhan'ın olayın hemen öncesinde bir marketteki görüntüleri ortaya çıktı. Ayhan'ın veresiye olarak alkol almaya çalıştığı, market sahibinden ret cevabı alınca da marketçiyle tartıştığı görülüyor.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet Yediadalar mevkiinde ormanı ateşe veren S.A.'nın ormanlık alana gitmeden önce bir marketten veresiye içki almaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    21 Haziran tarihinde Marmaris Bördübet Yediadalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrasında 4 bin 500 hektar küle dönmüştü. Yangın sonrası güvenlik güçleri yaptığı çalışmada ormanı kundaklayan S.A.'yı yakaladı. S.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



    ORMANA GİTMEDEN ÖNCE VERESİYE İÇKİ ALMAK İSTEMİŞ
    Marmaris'te ormanı ateşe veren S.A.'nın olaydan kısa bir süre önce bir markete uğrayıp veresiye içki almak istemesi iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda S.A.'nın markete gelerek, iş yeri sahibi ile konuştuğu, sonrasında ise iş yeri sahibinin bulunduğu masaya yönelerek tehdit ettiği, ardından ise motoruna binip ormanlık alana doğru hareket ettiği görülüyor.

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